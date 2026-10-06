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06.10.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag gesucht

Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,49 GBP.

Barclays
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Um 16:28 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,49 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'516 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,53 GBP. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'470'964 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 16,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,523 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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