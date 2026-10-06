Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
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06.10.2026 15:36:00
Ende des Übernahmepokers: Paramount schliesst Warner-Deal ab - Aktie im Fokus
Das Ringen hat ein Ende, Paramount übernimmt Warner.
Warner Bros. DiscoveryDer Unterhaltungskonzern Paramount hat die Übernahme des Hollywood-Konkurrenten Warner Brothers abgeschlossen. Die Aktie des neuen Dachkonzerns Skydance soll ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.
25.76 CHF 0.51%
Am Dienstag wird die Warner-Aktie an der NASDAQ zeitweise bei 30,95 US-Dollar gehandelt (+0,03%).
/so/DP/stk
LOS ANGELES (awp international)
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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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