EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40.17 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die AXA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248.942 AXA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 42.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’567.59 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5.68 Prozent gestiegen.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 85.00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch