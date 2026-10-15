AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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15.10.2026 10:02:02
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40.17 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die AXA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248.942 AXA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 42.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’567.59 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5.68 Prozent gestiegen.
Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 85.00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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