AXA-Aktie: Was Analysten von AXA erwarten

Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AXA wie folgt eingeschätzt.

5 Experten empfehlen die AXA-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 52,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,77 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AXA-Aktie von 42,73 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 53,50 EUR 25,20 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 52,50 EUR 22,86 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 EUR 21,69 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 52,50 EUR 22,86 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 EUR 21,69 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net