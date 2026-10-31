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|
31.10.2026 18:00:38
AXA-Aktie: Was Analysten von AXA erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AXA-Aktie in den Fokus genommen.
Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AXA wie folgt eingeschätzt.
5 Experten empfehlen die AXA-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 52,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,77 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AXA-Aktie von 42,73 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|53,50 EUR
|25,20
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,50 EUR
|22,86
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 EUR
|21,69
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,50 EUR
|22,86
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 EUR
|21,69
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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