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|Lukratives AXA-Investment?
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22.10.2026 10:02:03
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen AXA-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AXA-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 27.16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.682 AXA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 159.06 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 21.10.2026 auf 43.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 86.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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