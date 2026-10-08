EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingefahren

Am 08.10.2016 wurde die AXA-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20.16 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 49.603 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’084.82 EUR, da sich der Wert einer AXA-Aktie am 07.10.2026 auf 42.03 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 108.48 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AXA zuletzt 87.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch