EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit AXA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das AXA-Papier an diesem Tag bei 38.54 EUR. Bei einem AXA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.595 AXA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46.12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.67 Prozent erhöht.

Insgesamt war AXA zuletzt 94.73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch