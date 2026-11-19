Das AXA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AXA-Aktie 28.39 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35.230 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’610.71 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 18.11.2026 auf 45.72 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 61.07 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von AXA betrug jüngst 94.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch