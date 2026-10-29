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29.10.2026 18:12:36
Axa steigert Einnahmen deutlich
PARIS (awp international) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 93 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten drei Prozent betragen. Das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen legte um sieben Prozent zu. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt./jha/he
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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