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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Montag die "klare Strategie im Gesundheitsversicherungsgeschäft" der Franzosen für die Jahre 2027 bis 2029 hervor. Für Axa stünden zunächst Margenverbesserungen im Fokus. Die selbst gesteckten Ziele dürfte der Versicherer dank einer Vielzahl an ergriffenen Maßnahmen dabei wohl übertreffen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.