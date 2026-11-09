AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Montag die "klare Strategie im Gesundheitsversicherungsgeschäft" der Franzosen für die Jahre 2027 bis 2029 hervor. Für Axa stünden zunächst Margenverbesserungen im Fokus. Die selbst gesteckten Ziele dürfte der Versicherer dank einer Vielzahl an ergriffenen Maßnahmen dabei wohl übertreffen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.42 €
|
Abst. Kursziel*:
69.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.01%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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