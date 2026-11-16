AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Neunmonatszahlen des Versicherers hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick hätten die Franzosen trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen bestätigt. Für Axa spreche weiterhin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum (EPS) ähnlich wie für höher bewertete Konkurrenten seien./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.71 €
|
Abst. Kursziel*:
11.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.40%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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