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16.11.2026 19:16:36

AXA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Neunmonatszahlen des Versicherers hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick hätten die Franzosen trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen bestätigt. Für Axa spreche weiterhin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum (EPS) ähnlich wie für höher bewertete Konkurrenten seien./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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