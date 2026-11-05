EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 10 Jahren verdient

Am 05.11.2016 wurde das AXA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AXA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19.39 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 515.730 AXA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 23’300.67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.18 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 133.01 Prozent.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 88.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch