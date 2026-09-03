NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif geht davon aus, dass die Franzosen ihre Ergebnisambitionen am Kapitalmarkttag Mitte des Monats in die Höhe schrauben werden. Er stockte seine Schätzung am Donnerstag etwas auf und sieht das durchschnittliche jährliche Wachstum bis 2029 nun bei 8 bis 9 Prozent./rob/ag/bek;