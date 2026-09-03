AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif geht davon aus, dass die Franzosen ihre Ergebnisambitionen am Kapitalmarkttag Mitte des Monats in die Höhe schrauben werden. Er stockte seine Schätzung am Donnerstag etwas auf und sieht das durchschnittliche jährliche Wachstum bis 2029 nun bei 8 bis 9 Prozent./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.97 €
|
Abst. Kursziel*:
18.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.41%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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