AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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27.08.2026 10:02:02
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen AXA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das AXA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AXA-Papier 27.40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36.503 AXA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 43.71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’595.55 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59.55 Prozent.
AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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