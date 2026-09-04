2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an

SpaceX-Aktie zog am Donnerstag kräftig an

Marktkapitalisierung knackt zeitweise 2-Billionen-Marke

Erster orbitaler Starship-Flug könnte Mitte September starten

Die SpaceX-Aktie sprang am Donnerstag an der NASDAQ um 6,42 Prozent auf 149,74 US-Dollar an. Im Tagesverlauf ging es zeitweise noch weiter nach oben, sodass die Marktkapitalisierung des Raumfahrt- und KI-Konzerns für einen Moment wieder über die Marke von 2 Billionen US-Dollar stieg - ein Niveau, das der Titel seit Anfang Juli nicht mehr erreicht hatte. Getragen wurde die Bewegung von einer breiten Rally an den US-Technologiebörsen, in deren Sog auch der NASDAQ 100 kräftig zulegte.

Die SpaceX-Aktie verliert im vorbörslichen Handel stellenweise um 0,35 Prozent auf 149,22 US-Dollar an.

Cybercab-Verzahnung und Analystenlob befeuern die Rally

Der Kurssprung fällt mit einem Kursfeuerwerk bei der Tesla-Aktie zusammen, die im Vorfeld eines Events zum Cybercab-Robotertaxi ebenfalls deutlich zulegte. Tesla rüstet die autonomen Fahrzeuge mit dem Satelliteninternet Starlink aus SpaceX' Connectivity-Sparte aus, um Verbindungsabbrüche zu vermeiden und hochauflösendes Streaming an Bord zu ermöglichen.

Rückenwind kam ausserdem von Analystenseite: Laut TipRanks hob Oppenheimer das Kursziel für SpaceX am Mittwoch von 250 auf 280 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Outperform", mit Verweis auf die vertikal integrierte KI-Plattform als Differenzierungsmerkmal. Der durchschnittliche Analystenkurszielwert für die Aktie liegt bei rund 228 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Niveau.

Starship-Flug 14 rückt näher

Parallel zur Kursrally rückt ein operativer Meilenstein näher. Einem bei der US-Regulierungsbehörde FCC eingereichten Dokument zufolge plant SpaceX den 14. Testflug des Starship-Systems frühestens für den 15. September. Es wäre der erste Versuch, mit der Kombination aus Booster und Raumschiff tatsächlich eine Erdumlaufbahn zu erreichen, nachdem die vorangegangenen Flüge auf suborbitalen Flugbahnen endeten. Erstmals sollen dabei reale, kommunikationsfähige Starlink-Satelliten der neuen Hochkapazitätsgeneration ausgesetzt werden, statt wie bei früheren Tests nicht kommunizierender Attrappen. Start und Landung sind laut Planung von der Starbase-Anlage in Texas vorgesehen.

Anleger sollten also besonders den 15. September in den Blick nehmen. Dann wird sich zeigen, ob SpaceX den ersten orbitalen Starship-Flug tatsächlich einhält oder der Zeitplan wie in den Wochen zuvor erneut verändert wird.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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