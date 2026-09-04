Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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04.09.2026 17:37:00
Zurich-Aktie im Minus: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings
Die Ratingagentur AM Best hat die Ratings der Zurich bestätigt.
AM Best begründet die Einstufungen mit der sehr guten Bilanzstärke, der starken operativen Entwicklung, dem sehr vorteilhaften Geschäftsprofil sowie dem sehr guten Enterprise Risk Management von Zurich. Auch nach der erwarteten Übernahme des britischen Versicherers Beazley für rund 11 Milliarden US-Dollar dürfte die Kapitalisierung auf einem robusten Niveau bleiben, so die Mitteilung weiter.
Die Zurich-Aktie zeigt sich im SIX-Handel am Freitag zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 601,00 CHF.
mk/
Zürich (awp)
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