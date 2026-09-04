Zurich-Aktie im Minus: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings

Für die wichtigsten Gesellschaften der Gruppe wurde die Finanzstärkerating (FSR) mit "A+" (Superior) sowie das langfristige Emittentenrating (Long-Term ICR) mit "aa" (Superior) bekräftigt, wie die Agentur am Freitag mitteilte. Zudem wurde das langfristige Emittentenrating der Zurich Insurance Group Ltd mit "a+" (Excellent) bestätigt. Der Ausblick für sämtliche Ratings bleibt derweil stabil.

AM Best begründet die Einstufungen mit der sehr guten Bilanzstärke, der starken operativen Entwicklung, dem sehr vorteilhaften Geschäftsprofil sowie dem sehr guten Enterprise Risk Management von Zurich. Auch nach der erwarteten Übernahme des britischen Versicherers Beazley für rund 11 Milliarden US-Dollar dürfte die Kapitalisierung auf einem robusten Niveau bleiben, so die Mitteilung weiter.

Die Zurich-Aktie zeigt sich im SIX-Handel am Freitag zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 601,00 CHF.

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Zürich (awp)