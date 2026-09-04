Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’373 -0.6%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’419 -1.2%  Bitcoin 64’418 -1.8%  Dollar 0.8100 0.3%  Öl 95.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rating 04.09.2026 17:37:00

Zurich-Aktie im Minus: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings

Zurich-Aktie im Minus: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings

Die Ratingagentur AM Best hat die Ratings der Zurich bestätigt.

Zurich Insurance
600.37 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen
Für die wichtigsten Gesellschaften der Gruppe wurde die Finanzstärkerating (FSR) mit "A+" (Superior) sowie das langfristige Emittentenrating (Long-Term ICR) mit "aa" (Superior) bekräftigt, wie die Agentur am Freitag mitteilte. Zudem wurde das langfristige Emittentenrating der Zurich Insurance Group Ltd mit "a+" (Excellent) bestätigt. Der Ausblick für sämtliche Ratings bleibt derweil stabil.

AM Best begründet die Einstufungen mit der sehr guten Bilanzstärke, der starken operativen Entwicklung, dem sehr vorteilhaften Geschäftsprofil sowie dem sehr guten Enterprise Risk Management von Zurich. Auch nach der erwarteten Übernahme des britischen Versicherers Beazley für rund 11 Milliarden US-Dollar dürfte die Kapitalisierung auf einem robusten Niveau bleiben, so die Mitteilung weiter.

Die Zurich-Aktie zeigt sich im SIX-Handel am Freitag zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 601,00 CHF.

mk/

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4173 17.12.2027 140829707
Long 12.1374 18.12.2026 127864718
Long 1201.6 16.10.2026 158828410
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3876 18.06.2027 158828324
Short 1201.6 18.09.2026 150613108
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4173 10.87 156564141
Long 12.2612 5.40 157230126
Long 15.2101 3.82 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8663 11.37 151635306
Short 11.5538 5.63 159231724
Short 13.3511 4.51 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.80 114086076
Long 10 -9.46 142861648
Long 12 -7.78 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zurich Insurance-Aktie: Weiteres profitables Wachstum erwartet

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Snowflake explodiert nach KI-Zahlen: Beginnt jetzt die nächste große Rallye?
17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 36/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.