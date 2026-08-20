AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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20.08.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in AXA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die AXA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das AXA-Papier an diesem Tag 43.31 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.309 AXA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.55 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 19.08.2026 auf 43.98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.55 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 91.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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