NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Für Axa begründete er höhere Prognosen aber auch mit dem am 15. September anstehenden Strategietag. Weitere wichtige Themen für die kommenden Monate seien die Renditeaussichten im Rückversicherungsgeschäft bis 2027. Seine Präferenzen in der Branchen blieben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert. Für Rückversicherer bleibt er wegen Überkapazitäten vorsichtig./tih/ag;