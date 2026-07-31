|Dennoch auf Kurs
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31.07.2026 08:34:00
Aktie im Fokus: AXA sieht durch schwere Brände keinen Einfluss auf Jahresprognose
Der französische Versicherer AXA sieht sich trotz der derzeit in Frankreich wütenden Waldbrände auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
Der bereinigte operative Gewinn stieg um knapp 2 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verbesserte sich um gut 6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro.
Die Ergebnisse bestätigten die Positionierung von AXA als ein Unternehmen, das sich unter allen Umständen und in einem sich wandelnden Marktumfeld behaupten könne, sagte Firmenchef Thomas Buberl laut Mitteilung. Er erwartet für 2026 weiterhin eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie um acht Prozent. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.
Am 15. September wollen die Franzosen ihre strategischen Ziele für 2027 bis 2029 vorstellen.
/lew/men/jha/
PARIS (awp international)
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