AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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06.08.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in AXA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
AXA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23.68 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.230 AXA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (44.67 EUR), wäre die Investition nun 1’886.40 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 88.64 Prozent gleich.
Der Marktwert von AXA betrug jüngst 91.74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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