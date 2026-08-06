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Performance im Blick 06.08.2026 10:02:29

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AXA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

AXA
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AXA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23.68 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.230 AXA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (44.67 EUR), wäre die Investition nun 1’886.40 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 88.64 Prozent gleich.

Der Marktwert von AXA betrug jüngst 91.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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