AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 35,10 auf 30,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internet-Gebrauchtwagenhändler müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wieder hergestellt werden könne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagnachmittag nach einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.00 €
|
Abst. Kursziel*:
89.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.65%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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