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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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05.10.2026 11:43:08

AUTO1 Buy

AUTO1
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 35,10 auf 30,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internet-Gebrauchtwagenhändler müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wieder hergestellt werden könne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagnachmittag nach einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Buy
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Analyst Name::
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