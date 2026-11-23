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|Rentable Philip Morris-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Philip Morris von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Philip Morris-Aktie Anlegern gebracht.
Die Philip Morris-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89.65 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Philip Morris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 111.545 Philip Morris-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’534.30 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 20.11.2026 auf 184.09 USD belief. Mit einer Performance von +105.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Philip Morris eine Marktkapitalisierung von 284.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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