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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross befürwortet weiterhin die langfristige Wachstumsstory des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Kurzfristig sei die Entwicklung allerdings schwer abschätzbar./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.