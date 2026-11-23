Das MasterCard-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 410.33 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das MasterCard-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.244 MasterCard-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.46 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 20.11.2026 auf 625.59 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.46 Prozent gesteigert.

Insgesamt war MasterCard zuletzt 541.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch