AUTO1 23.20 CHF -1.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung habe die Hoffnung auf einen Breakeven im Privatkundengeschäft des Gebrauchtwagenhändlers bis 2029 genährt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.