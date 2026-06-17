AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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18.06.2026 07:09:36
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung habe die Hoffnung auf einen Breakeven im Privatkundengeschäft des Gebrauchtwagenhändlers bis 2029 genährt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.74 €
|
Abst. Kursziel*:
9.94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.57%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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