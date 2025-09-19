Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.09.2025
AUTO1 Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Branche bleibe schwierig, der Autohändler verzeichne aber weiter Marktanteilsgewinne, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag. Die Jahresziele seien durch das jüngste Geschäft untermauert./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Hold
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.76 € 		Abst. Kursziel*:
-9.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.03%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

