AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
23.09.2025 10:25:13
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Branche bleibe schwierig, der Autohändler verzeichne aber weiter Marktanteilsgewinne, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag. Die Jahresziele seien durch das jüngste Geschäft untermauert./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu AUTO1
|
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.09.25
|EQS-News: AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung „FinanceHero 2“ erfolgreich am Kapitalmarkt (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its second consumer car loan ABS: FinanceHero 2 (EQS Group)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
16.09.25
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu AUTO1
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
