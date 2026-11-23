Auslöser ist das überraschende Comeback von NVIDIA-Gründer Jensen Huang an der Konzernspitze. Analysten zufolge sorgt dies für neue Zuversicht im KI-Sektor.

Die Aktien von ABB (+4,0%), VAT (+5,7%), ams-OSRAM (+9,6%), Comet (+7,8%) und Inficon (+6,9%) legen um 15.40 Uhr allesamt deutlich zu. Auch die Rechenzentren-Zulieferer Huber+Suhner (+5,0%), Belimo (+4,8%) und Accelleron (+4,0%) profitieren vom Aufwärtssog. Der SMI gewinnt 0,5 Prozent, der SPI 0,6 Prozent.

Die KI-nahen Aktien waren zuletzt unter Druck geraten. Belastet hatten nebst verstärkten Sorgen um die Finanzierung und Regulierung des Sektors auch der Abgang von NVIDIA-Gründer Jensen Huang. Seine Rückkehr zeige nun, wie stark der KI-Trade nach wie vor von seiner Person abhänge, hält Sam North von Etoro in einem ersten Kommentar fest. "Mit dem Gründer wieder an der Spitze haben Anleger einen gewichtigen Grund, den Ausverkauf der vergangenen Woche neu zu bewerten."

"Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub", kommentiert Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets. "Die Erleichterung reicht dabei weit über NVIDIA und den KI-Sektor hinaus."

Die NVIDIA-Aktie selbst legt an der NASDAQ zeitweise um 32,51 Prozent auf 166,34 US-Dollar zu.

ls/mk

Zürich (awp)