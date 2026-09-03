AUTO1 20.29 CHF 1.32% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.