AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
20.30CHF
0.80CHF
4.10 %
09:36:39
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2026 08:15:36
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.54 €
|
Abst. Kursziel*:
71.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.51%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|20.30
|4.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
Broadcom Buy
|08:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|08:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Gerresheimer Hold
|07:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|07:37
|
JP Morgan Chase & Co.
Bayer Overweight
|06:37
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|06:37
|
Jefferies & Company Inc.
Broadcom Buy