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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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03.09.2026 08:15:36

AUTO1 Buy

AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
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08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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