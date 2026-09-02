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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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02.09.2026
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03.09.2026 06:17:14

AUTO1 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Verkaufszahlen von AutoHero ab dem vierten Quartal anziehen werden, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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