AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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02.09.2026
SWX
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03.09.2026 06:17:14
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Verkaufszahlen von AutoHero ab dem vierten Quartal anziehen werden, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
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Unternehmen:
AUTO1
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.54 €
|
Abst. Kursziel*:
71.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.88%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse