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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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AUTO1-Investment im Blick 24.09.2026 10:02:04

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AUTO1-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

AUTO1
17.19 CHF 0.33%
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AUTO1-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6.75 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AUTO1-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’481.481 AUTO1-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (18.24 EUR), wäre die Investition nun 27’022.22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +170.22 Prozent.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 4.07 Mrd. Euro. Das AUTO1-IPO fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AUTO1-Papiers bei 55.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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