Wie viel Verlust bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

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Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 1.446 Avalanche in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.72 USD, da sich der Wert von Avalanche am 24.09.2026 auf 10.19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85.28 Prozent verkleinert.

Am 19.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 03.10.2025 bei 31.38 USD..

Redaktion finanzen.net