Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’661 0.6%  DAX 25’396 0.5%  Euro 0.9439 0.2%  EStoxx50 6’301 0.5%  Gold 4’295 0.4%  Bitcoin 69’187 -1.0%  Dollar 0.8278 0.0%  Öl 106.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt
Suche...
Plus500 Depot
Investition im Check 25.09.2026 11:03:08

Wie viel Verlust bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Investition in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 1.446 Avalanche in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.72 USD, da sich der Wert von Avalanche am 24.09.2026 auf 10.19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85.28 Prozent verkleinert.

Am 19.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 03.10.2025 bei 31.38 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?