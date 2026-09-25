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Lohnende UNI-Anlage? 25.09.2026 11:03:08

Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

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Gestern vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 7.901 USD. Bei einer UNI-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.56 Uniswap. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’158.10 USD, da sich der Wert von Uniswap am 24.09.2026 auf 9.150 USD belief. Mit einer Performance von +15.81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2.396 USD. Am 22.09.2026 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10.20 USD.

Redaktion finanzen.net

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