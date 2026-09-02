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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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09.09.2026 09:18:51

AUTO1 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt von Finanzchef Christian Wallentin aus familiären Gründen komme zu einem für den Online-Gebrauchtwagenhändler wichtigen Zeitpunkt für die Einführung von Finanzprodukten und dürfte zu Spekulationen führen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Es könnten Sorgen hinsichtlich Verzögerungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie aufkommen, bis ein Nachfolger ernannt werde. Diebel sieht bei dem Unternehmen derweil die Turnaround-Story weiter auf einem guten Weg./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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