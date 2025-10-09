Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

09.10.2025
10.10.2025 13:51:44

Aurubis
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie bei 115 Euro belassen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr attraktiv, schrieb Dirk Schlamp in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen Geschäftsziele des Kupferproduzenten bärgen kaum Chancen für steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Aurubis Halten
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
116.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
116.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

