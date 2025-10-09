Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
106.77CHF
0.07CHF
0.07 %
09.10.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 13:51:44
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie bei 115 Euro belassen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr attraktiv, schrieb Dirk Schlamp in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen Geschäftsziele des Kupferproduzenten bärgen kaum Chancen für steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Halten
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
116.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
116.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
