Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

152.00
CHF
5.00
CHF
3.40 %
11:27:46
SWX
Aurubis Neutral

Aurubis
153.68 CHF 3.54%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal und dem jüngst angehobenen Jahresgewinnausblick von 120 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kupferkonzern sei solide ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Daniel Major am Donnerstagabend. Die Projekte zur Gewinnsteigerung liefen zudem nach Plan./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

