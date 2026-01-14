Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 112 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte gut ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von hohen Metallpreisen und sei wohl jetzt schon auf Kurs zum oberen Ende des Jahresgewinnziels./mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
149.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
149.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.29%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aurubis
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)