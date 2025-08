Aurubis 81.46 CHF -1.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Christian Obst sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem "guten dritten Geschäftsquartal", das der Kupferhersteller vorgelegt habe. Hohe Metall- und Schwefelsäurepreise hätten das Vorsteuerergebnis (Ebt) an die obere Grenze der Erwartungen getrieben. Etwas vorsichtiger sei Aurubis hinsichtlich des Jahresgewinnziels (operatives Ebt) geworden, dessen Spanne eingeengte worden sei./rob/ck/mis;

05.08.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



