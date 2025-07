FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aurubis zunächst bei einem fairen Aktienwert von 93 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die angekündigten US-Zölle sorgen für erhebliche Marktverwerfungen, deren konkrete Auswirkungen auf die globalen Kupferströme noch nicht vollständig absehbar sind", schrieb Analyst Dirk Schlamp am Donnerstag in seiner ersten Reaktion und kündigte eine Überprüfung seiner Annahmen an. Unklar ist aus seiner Sicht, ob die US-Zölle auf Kupferimporte tatsächlich umgesetzt werden, da sie insbesondere auch der US-Wirtschaft schaden würden./rob/ag/jha/;