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Aktuelle Rohstoffkurse 10.08.2026 13:17:06

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,25 Prozent auf 4.332,86 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.343,75 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 63,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,58 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,83 Prozent auf 1.740,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.754,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:02 Uhr steht ein Minus von -1,02 Prozent auf 1.356,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.370,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,51 Prozent auf 84,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,55 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,48 Prozent auf 79,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 78,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,71 Prozent auf 3,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,36 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -1,72 Prozent auf 4.176,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.249,00 Britische Pfund stand.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,39 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,04 Prozent.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,03 Prozent auf 308,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 308,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,88 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,43 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 3,68 Prozent auf 2,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,66 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagmittag lag der Milchpreis bei 16,78 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,78 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 3,08 Prozent auf 106,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 103,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 12:49 Uhr steht ein Plus von 1,37 Prozent auf 118,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 116,75 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,35 Prozent auf 577,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 579,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


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