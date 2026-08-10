Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,25 Prozent auf 4.332,86 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.343,75 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 63,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,58 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,83 Prozent auf 1.740,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.754,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:02 Uhr steht ein Minus von -1,02 Prozent auf 1.356,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.370,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,51 Prozent auf 84,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,55 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,48 Prozent auf 79,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 78,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,71 Prozent auf 3,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,36 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -1,72 Prozent auf 4.176,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.249,00 Britische Pfund stand.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,39 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,04 Prozent.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,03 Prozent auf 308,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 308,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,88 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,43 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 3,68 Prozent auf 2,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,66 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagmittag lag der Milchpreis bei 16,78 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,78 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 3,08 Prozent auf 106,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 103,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 12:49 Uhr steht ein Plus von 1,37 Prozent auf 118,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 116,75 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,35 Prozent auf 577,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 579,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch