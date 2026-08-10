AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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10.08.2026 08:43:43
EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestrasse 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|LEI Code:
|391200IGI9RQ7VTOK384
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106414 10.08.2026 CET/CEST
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