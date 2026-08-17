TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: Hätte sich eine ATOSS Software-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ATOSS Software-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ATOSS Software-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.100 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 100.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91.30 EUR belief. Mit einer Performance von +0.44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1.45 Mrd. Euro. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch