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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

67.63
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07.07.2026
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08.07.2026 07:32:16

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 150 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von KI-Verdrängungssorgen signalisiere, dass Investoren die Qualität des Geschäftsmodells aus den Augen verloren hätten, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Für geduldige Anleger biete sich nun eine attraktive Kombination aus einer extrem niedrigen Bewertung und einem KI/Cloud-gestützten Gewinnausblick. Das niedrigere Kursziel berücksichtige einen höheren Kapitalkostensatz, biete aber immer noch immenses Aufwärtspotenzial ./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
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