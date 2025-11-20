Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

99.22
CHF
-0.30
CHF
-0.30 %
13:07:34
BRXC
20.11.2025 11:53:49

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
99.22 CHF -0.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
106.60 € 		Abst. Kursziel*:
31.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
106.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.09%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

Analysen zu ATOSS Software AG

11:53 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
