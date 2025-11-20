ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
99.22CHF
-0.30CHF
-0.30 %
13:07:34
BRXC
20.11.2025 11:53:49
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
99.22 CHF -0.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
106.60 €
|
Abst. Kursziel*:
31.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.09%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|99.13
|-0.39%
