NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach einem Investorentag von 23,50 auf 24,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe zwar seine Gewinnerwartungen etwas reduziert, rechne nun aber mit regelmäßigen Aktienrückkäufen durch den Versicherer, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/tih;