Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Elon Musk möchte nach Millionenstrafe gegen X die EU abschaffen
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 1206758 / US8261975010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aussichten 06.12.2025 15:01:00

November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens-Aktie im Überblick.

Siemens
116.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie wurde im November 2025 von 21 Experten analysiert.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siemens ein Kursziel von 265,05 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 36,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 228,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.246,00 EUR7,7524.11.2025
Jefferies & Company Inc.277,00 EUR21,3324.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4117.11.2025
Barclays Capital190,00 EUR-16,7814.11.2025
UBS AG255,00 EUR11,7014.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4114.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3113.11.2025
UBS AG255,00 EUR11,7013.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7413.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4613.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3113.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4113.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4613.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4113.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3112.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4112.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4609.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4107.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7406.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3104.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht
Siemens Energy-Aktie stark: Berenberg hebt Kursziel an
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images,ricochet64 / Shutterstock.com