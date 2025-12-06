November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Die Siemens-Aktie wurde im November 2025 von 21 Experten analysiert.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siemens ein Kursziel von 265,05 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 36,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 228,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 246,00 EUR 7,75 24.11.2025 Jefferies & Company Inc. 277,00 EUR 21,33 24.11.2025 Deutsche Bank AG 230,00 EUR 0,74 18.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 17.11.2025 Barclays Capital 190,00 EUR -16,78 14.11.2025 UBS AG 255,00 EUR 11,70 14.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 14.11.2025 RBC Capital Markets 245,00 EUR 7,31 13.11.2025 UBS AG 255,00 EUR 11,70 13.11.2025 Deutsche Bank AG 230,00 EUR 0,74 13.11.2025 Jefferies & Company Inc. 291,00 EUR 27,46 13.11.2025 RBC Capital Markets 245,00 EUR 7,31 13.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 13.11.2025 Jefferies & Company Inc. 291,00 EUR 27,46 13.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 13.11.2025 RBC Capital Markets 245,00 EUR 7,31 12.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 12.11.2025 Jefferies & Company Inc. 291,00 EUR 27,46 09.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 EUR 31,41 07.11.2025 Deutsche Bank AG 230,00 EUR 0,74 06.11.2025 RBC Capital Markets 245,00 EUR 7,31 04.11.2025

Redaktion finanzen.ch