02.12.2025 10:32:00
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.
Deutsche Telekom
25.72 CHF -0.35%
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,67 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,91 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 27,76 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 EUR
|40,49
|28.11.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|33,29
|27.11.2025
|UBS AG
|36,10 EUR
|30,04
|14.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|44,09
|13.11.2025
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|51,30
|13.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|35,20 EUR
|26,80
|13.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|43,50 EUR
|56,70
|13.11.2025
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|44,09
|12.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|35,20 EUR
|26,80
|05.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Deutsche Telekom,Cineberg / Shutterstock.com
