November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,67 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,91 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 27,76 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 39,00 EUR 40,49 28.11.2025 Bernstein Research 37,00 EUR 33,29 27.11.2025 UBS AG 36,10 EUR 30,04 14.11.2025 DZ BANK - - 13.11.2025 Bernstein Research 40,00 EUR 44,09 13.11.2025 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 51,30 13.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 35,20 EUR 26,80 13.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 43,50 EUR 56,70 13.11.2025 Bernstein Research 40,00 EUR 44,09 12.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 35,20 EUR 26,80 05.11.2025

