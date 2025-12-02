Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienprognosen 02.12.2025 10:32:00

November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie

November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

Deutsche Telekom
25.72 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,67 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,91 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 27,76 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.39,00 EUR40,4928.11.2025
Bernstein Research37,00 EUR33,2927.11.2025
UBS AG36,10 EUR30,0414.11.2025
DZ BANK--13.11.2025
Bernstein Research40,00 EUR44,0913.11.2025
Deutsche Bank AG42,00 EUR51,3013.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)35,20 EUR26,8013.11.2025
JP Morgan Chase & Co.43,50 EUR56,7013.11.2025
Bernstein Research40,00 EUR44,0912.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)35,20 EUR26,8005.11.2025

