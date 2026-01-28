ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1020 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Janardan Menon äußerte sich am Mittwoch begeistert über den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters. Mit einem Volumen von 13,2 Milliarden Euro liege er fast doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktienbewertung sei zwar selbst mit dem starken Ausblick auf 2026 hoch, die Auftragsstärke und die positive Nachrichtenlage aus der Branche sprächen aber mittelfristig für weitere Kursgewinne./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’020.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1’291.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1’271.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.77%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
08:28
ASML NV Overweight
JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’179.19
|5.26%
