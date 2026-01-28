Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’170.09
CHF
49.84
CHF
4.45 %
10:14:34
BRXC
28.01.2026 08:23:58

ASML NV Hold

ASML NV
1170.09 CHF 4.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1020 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Janardan Menon äußerte sich am Mittwoch begeistert über den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters. Mit einem Volumen von 13,2 Milliarden Euro liege er fast doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktienbewertung sei zwar selbst mit dem starken Ausblick auf 2026 hoch, die Auftragsstärke und die positive Nachrichtenlage aus der Branche sprächen aber mittelfristig für weitere Kursgewinne./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’020.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1’291.00 € 		Abst. Kursziel*:
-20.99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1’271.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.77%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

