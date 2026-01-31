Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’416 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9197 0.4%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’654 -4.3%  Bitcoin 61’188 2.8%  Dollar 0.7811 1.0%  Öl 65.9 -6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952Microsoft951692
Top News
Swisscom mit schweizweiter Störung bei TV-Angebot
SNB-Präsident will sich nicht zu "Wahrscheinlichkeiten" äussern
Schwaches Werbeumfeld drückt Ergebnis von ProSiebenSat.1 - Aktie tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Studienerfolg mit Abnehm-Medikament CagriSema
Suche...
eToro entdecken

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’030.00
CHF
-70.00
CHF
-6.36 %
17:30:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 18:19:25

ASML NV Overweight

ASML NV
1121.78 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’515.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’230.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’225.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.67%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten