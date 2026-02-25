ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’160.00CHF
10.00CHF
0.87 %
10:07:21
SWX
25.02.2026 09:53:16
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’277.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’281.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.08%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.02.26