Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’423 0.4%  SPI 18’478 0.4%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’443 0.1%  Euro 0.9345 0.2%  EStoxx50 6’049 0.3%  Gold 4’635 1.0%  Bitcoin 76’160 -0.2%  Dollar 0.8024 0.2%  Öl 64.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Kuros32581411
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Nestlé-Aktie in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Bajaj Mobility-Aktie in Rot: Umsatz brach in 2025 heftig ein
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Aktie verliert: BP kündigt massive Wertberichtigungen zum Jahresabschluss an
Suche...

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’025.60
CHF
5.66
CHF
0.55 %
09:49:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 08:33:42

ASML NV Equal Weight

ASML NV
1025.60 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
960.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
1’093.80 € 		Abst. Kursziel*:
-12.23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
1’097.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.54%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:33 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
07:37 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
08.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1’018.11 -0.18% ASML NV